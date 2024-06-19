Володин призвал перевести документ о преступлениях Киева на другие языки
Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки. Как сообщает РИА Новости, об этом на пленарном заседании Госдумы заявил ее спикер Вячеслав Володин.
По мнению председателя, документ необходимо передать в парламенты других стран, в том числе и поставляющих оружие Украине, а также в ООН. Володин отметил, что после этого «у многих наверняка глаза откроются», поскольку информация о преступлениях украинских властей замалчивается.
Напомним, что 19 июня Госдума утвердила доклад по расследованию преступлений Киева против детей. Как отмечала вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова, одним из положений документа является предложение признать власти Украины и их структуры, вроде Службы безопасности Украины, террористическими.
Также депутат призвала продолжить работу парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против несовершеннолетних. По мнению Кузнецовой, в нее можно пригласить и иностранных парламентариев, заинтересованных в этом.