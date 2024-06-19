Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки. Как сообщает РИА Новости, об этом на пленарном заседании Госдумы заявил ее спикер Вячеслав Володин.

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По мнению председателя, документ необходимо передать в парламенты других стран, в том числе и поставляющих оружие Украине, а также в ООН. Володин отметил, что после этого «у многих наверняка глаза откроются», поскольку информация о преступлениях украинских властей замалчивается.

Напомним, что 19 июня Госдума утвердила доклад по расследованию преступлений Киева против детей. Как отмечала вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова, одним из положений документа является предложение признать власти Украины и их структуры, вроде Службы безопасности Украины, террористическими.

Также депутат призвала продолжить работу парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против несовершеннолетних. По мнению Кузнецовой, в нее можно пригласить и иностранных парламентариев, заинтересованных в этом.