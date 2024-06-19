Россия — «самая свободная страна», в которой есть альтернативная информация, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. RT на русском

В то время как «у них все позакрывали», в России по-прежнему ведется вещание, в том числе с помощью социальных сетей, пояснил Володин. Lenta.ru

Володин напомнил, что коммунистов на Украине «первых взяли и зачистили». «Где левые в Европе? Тоже нет. А в Америке их зачистили еще во времена Советского Союза, как только побеждать начали в Нью-Йорке с рабочими партиями, получив большинство. Сразу взяли всех вычистили, и сочувствующих больше 300 человек с Госдепа поувольняли, пересажали всех режиссеров, отправили умирать в Европу Чарли Чаплина, не разрешили даже ему вернуться», — добавил политик. Парламентская газета