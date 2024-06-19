Новый договор между Россией и КНДР является демонстрацией желания развивать все векторы двусторонних отношений. Как сообщают «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, это «рамочный, концептуальный» документ, который «задает тон двусторонним отношениям». Он выступает «концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений».

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Песков также обратил внимание, что в выстраивании отношений между РФ и КНДР есть определенные ограничения из-за санкционного режима. Вместе с тем существуют «механизмы суверенизации отношений» и их могут задействовать для минимизации негативных последствий незаконных санкций. Визит президента России Владимира Путина в Пхеньян является импульсом для создания подобных механизмов, подчеркнул он.

Отдельно пресс-секретарь прокомментировал распространяемую в западных СМИ информацию о том, что расширением сотрудничества РФ и КНДР якобы создают коалицию против Запада. По его словам, отношения Пхеньяна и Москвы выстраиваются не против кого-то, а исключительно на благо интересов народов двух стран. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что все действия западных государств направлены против России.

Напомним, что 18 июня президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл с государственным визитом в Пхеньян. Главы государств провели переговоры в расширенном составе, а после продолжили общение тет-а-тет.

В результате между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отмечал российский лидер, он предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.