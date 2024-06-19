Россия и КНДР договорились о строительстве автомоста

Россия и КНДР в рамках визита российского лидера в Пхеньян подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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По данным пресс-службы Кремля, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано «между правительством Российской Федерации и правительством Корейской Народно-Демократической Республики».

По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, автодорожный мост длиной примерно 850 м будет построен в районе железнодорожного пункта пропуска Хасан в Приморье, пишут «Известия».

«Российской стороне предстоит построить со своей стороны 300 м и 2,4 км подхода. Это как раз будет продолжение автомобильной дороги Уссури», - пояснил Старовойт, отметив, что со стороны Северной Кореи предстоит сделать то же самое.



При этом министр обратил внимание на то, что в Пхеньяне качественное жилищное строительство, свежий асфальт, хороша разметка и дорожная инфраструктура.

«Хочу сказать честно, - здесь серьезная подготовленность. Очень качественно сделано. Это говорит о том, что есть технологии, мосты широкие, поэтому - молодцы», - заметил он.



18 июня президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл с государственным визитом в Пхеньян. Главы государств провели переговоры в расширенном составе делегаций, а после продолжили общение тет-а-тет. Кроме того, между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.