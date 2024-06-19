Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

Поставки западной техники для ударов по России, включая американские истребители F-16, являются грубым нарушением обязательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Lenta.ru

Так президент прокомментировал заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другой техники. «Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — сказал он. Газета.Ru

13 июня США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как пояснял украинский лидер Владимир Зеленский, в рамках документа Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot, и различные самолеты, включая F-16. Позже помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители будут размещены на территории страны. Москва24