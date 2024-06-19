Путин призвал ООН пересмотреть санкции против КНДР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции Совета безопасности ООН против КНДР, «инспирированные США и их союзниками» должны быть пересмотрены. Об этом сообщает ТАСС.

© globallookpress

С 18 по 19 июня проходит официальный визит Путина в КНДР. Президент России и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Договор подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

По итогам переговоров с Кимом Путин заявил, что пропагандистские штампы, которые использует Запад, больше не способны скрыть «агрессивные геополитические замыслы» США в Северо-Восточной Азии. Он назвал «категорически неприемлемыми» попытки обвинить КНДР в ухудшении обстановки в мире.

Президент РФ подчеркнул, что к эскалации напряженности ведет «конфронтационная политика» США, желающих расширить свою военную инфраструктуру в регионе. Путин отметил, что это сопровождается активизацией учений США с Японией и Южной Кореей.