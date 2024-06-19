Володин назвал шабашем ПА ОБСЕ

Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не дают высказать свою позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не будет «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. ТАСС

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда не дают даже высказать позицию», — подчеркнул председатель Госдумы. RT на русском

До этого стало известно, что Румыния отказала в визах делегации России на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также дипломатам не разрешат въезд в страну из-за «российской агрессии против Украины». Вечерняя Москва