Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

18 июня президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл с государственным визитом в Пхеньян. Главы государств провели переговоры в расширенном составе, а после продолжили общение тет-а-тет. Кроме того, между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Подписанный сегодня Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», - отметил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.



Российский лидер также обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Киеву высокоточных систем вооружений и самолетов F16, а также данное ими разрешение на удары по территории России.

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«Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», - заявил Владимир Путин.



В свою очередь Ким Чен Ын, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, заверил, что документ носит «миролюбивый и оборонительный характер», сообщает РИА Новости.

«Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира», - заявил глава Северной Кореи.



Ранее президент Владимир Путин счел подготовленный документ фундаментальным и заметил, что тот может лечь в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.