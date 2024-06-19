Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. ТАСС

«И в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно», — сказал Рябков. Газета.Ru

«В этом нет ничего нового. Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», — подтвердил Рябков, добавив, что страны НАТО «понимают только язык силы». Lenta.ru