Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он уточнил, что это уже второй Aurus, подаренный Ким Чен Ыну. Первый Путин презентовал северокорейскому лидеру еще в феврале этого года.

Ушаков заметил, что Путину также вручили «хорошие подарки». Он не уточнил, что именно было презентовано принимающей стороной, но намекнул, что это связано с изображением российского лидера.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — рассказал помощник главы государства.



Напомним, что 18 июня Путин впервые за 24 года прибыл с государственным визитом в Пхеньян. Главы государств провели переговоры в расширенном составе, а после продолжили общение тет-а-тет. Кроме того, РФ и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.