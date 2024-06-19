В Госдуме предложили передать книги иноагентов в спецхранилища

Таким способом можно реализовать законопроект, определяющий особые условия предоставления и размещения в библиотеках произведений таких авторов.

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С предложением выступила один из авторов проекта и первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко. В беседе с «Парламентской газетой» она посоветовала воспользоваться опытом СССР, когда доступ к книгам в спецхране был только у специалистов.

По словам члена комитета Ольги Германовой, изымать отдельные книги из библиотек нельзя из-за закона о цензуре.

«Но выставляя произведения на видном месте в читальном зале, мы пропагандируем этих писателей. Есть люди, которые приходят и спрашивают такие книги. Не выдать их сейчас библиотекари не имеют права», — отметила она.



При этом соавтор законопроекта Александр Шолохов заявил, что передача таких книг в спецхранилища повлечёт за собой рост интереса к ним, поскольку «запретный плод сладок». Он считает, что достаточно разумного ограничения рекламы таких произведений.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в марте. Ожидается, что в первом чтении его рассмотрят в июле.