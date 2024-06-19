В Совфеде предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил приостановить участие России в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Газета.Ru

Инициативу сенатора поддержала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Парламентская газета

«Последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации - это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение. Я поддерживаю предложение комитета по международным делам вместе с Государственной думой <...> подготовить все необходимое для того, чтобы принять совместное решение о приостановке деятельности нашей национальной делегации в работе ПА ОБСЕ. Потеряет только парламентская ассамблея», - сказала спикер Совфеда. ТАСС