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В России заявили о новом сигнале Западу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР — сигнал Западу, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

В России заявили о новом сигнале Западу
© РИА Новости

«Мы лишний раз заявили о высоком уровне нашего партнерства. У нас это соглашение так или иначе всегда было, но здесь появился момент — в случае агрессии по отношению к одному из партнеров мы будем помогать друг другу. И это уже больше сигнал Западу, сигнал НАТО, чтобы они это понимали», — заявила Журова.

Запад должен понимать, что нас теперь объединяет не просто намерение, а договор. То есть уже официальная бумага

19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Как отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Путин прибыл в Северную Корею на правительственном самолете вечером 18 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя.

Политика
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