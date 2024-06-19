Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве

Между Россией и КНДР заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий шаг сделан по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они подставили свои подписи под документом.

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Напомним, что глава РФ днем ранее прибыл в Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя государственных дел КНДР. До этого Путин посещал страну в 2000 году.

Ранее президент РФ счел подготовленный документ фундаментальным. Он может лечь в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед, отметил Путин.