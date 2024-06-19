Реакция Запада на визит президента РФ Владимира Путина в КНДР является истерической и судорожной, которая отчасти связана с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Все, что Россия делает на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а США называют это Индо-Тихоокеанским регионом, потому что им нужно переписать геополитические карты, будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику", - сказала дипломат, комментируя заявления Запада в связи с визитом Путина.



В Китае оценили визит Путина в Северную Корею

Одной из причин их "судорожной реакции", по словам дипломата, "является историческая ненависть США к КНДР, потому что она не сдалась и не сдается, потому что не хочет повторять путь той же самой Ливии".

"Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов", - добавила Захарова.



Дипломат также подчеркнула, что ее "поражает та брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении КНДР" в плане того, что страна как-то не так развивается. Они забывают, в чем причина, почему народно-демократическая республика "идет по своему собственному специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей", продолжила Захарова.

"Это только потому, что она стала объектом нечеловеческой ненависти со стороны Вашингтона, которая длится десятилетиями".



Официальный представитель МИД, говоря о визите Путина, подчеркнула, что Россия вправе развивать равноправные отношения, которые не ведут к дисбалансу, нарушению стабильности в АТР.

"Ни одна страна не имеет права заниматься геополитическим инжинирингом, перенося самый подлый, плохой, грязный опыт с пространства Евроатлантики в пространство АТР", - заключила дипломат.



О визите и реакции

Президент РФ, находящийся в Пхеньяне с государственным визитом, сегодня проводит встречу со своим коллегой председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. За столом переговоров в различных форматах лидеры двух стран проведут практически весь день, что позволит им не только обсудить вопросы двусторонних отношений, но и обменяться мнениями по широкому кругу актуальных проблем мировой политики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном уже заявил, что альянс в качестве ответа на визит Путина в КНДР и развитие отношений России с этой страной, а также с Китаем и Ираном укрепит связи с Японией, Австралией и Южной Кореей. Он также подчеркнул, что НАТО намерена обеспечивать свою безопасность на глобальном уровне.