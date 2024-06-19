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Захарова: если Рютте станет генсеком в НАТО, глобально ничего не изменится

Доктринальные документы НАТО не изменятся со сменой генерального секретаря организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik.

Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО
© РИА Новости

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Его преемником может стать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По мнению Захаровой, с уходом Столтенберга в отставку для России ничего не изменится, поскольку фигура генсека Североатлантического альянса, с точки зрения его политического влияния, номинальна.

Дипломат отметила, что генсек со всех сторон окружен заместителями, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями, и он должен говорить то, что повелят в США.

Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от западных стран, угрожающих ей стратегическим поражением, глубинно нацелены на мир – как страна, как народ, как цивилизация.

Рютте может стать новым генсеком НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис поддержит соответствующее решение.

Официальной процедуры назначения на руководящую должность в НАТО не существует, но все 32 члена альянса должны дать согласие на это назначение. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными списками пожеланий от стран-членов НАТО в обмен на их поддержку.

По данным газеты The Financial Times, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО в настоящее время поддерживают 29 из 32 стран-членов.

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