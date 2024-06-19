Захарова оценила эффект от смены генсека НАТО на отношения альянса и России

Смена генерального секретаря НАТО не повлияет на доктринальные документы альянса и его политику в отношении России.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Кирби: США выступают за назначение Рютте новым генсеком НАТО

"Ничего не изменится в НАТО с приходом нового человека. Никакие доктринальные документы не изменятся", - сказала дипломат, комментируя сообщения о смене генсека и возможных изменениях политики блока.



Захарова пояснила, что фигура генсека НАТО "с точки зрения его политического влияния является номинальной".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне подтвердил, что альянс близок к согласованию кандидатуры нового генсека. Он назвал и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте "сильным кандидатом".

NOS 18 июня со ссылкой на источники сообщила, что Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО. По их данным, президент Румынии Клаус Йоханнис, который является единственным соперником Рютте, в ближайшее время снимет свою кандидатуру.