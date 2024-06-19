Володин призвал запретить усыновлять российских детей для ряда государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить усыновлять детей из России гражданам государств, где легализована смена пола. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

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Политик напомнил, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола, а те, кто провел ее за рубежом, не имеют права претендовать на усыновление. При этом в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе пол, а в десяти странах Европы, в том числе в Эстонии, Германии, Исландии, Италии, отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола.

«Более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США. Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду», - заметил парламентарий.



По мнению Володина, необходимо принять решение о запрете гражданам государств, где смена пола легализована, усыновлять детей из России.

Сейчас в России действует «закон Димы Яковлева», который запретил гражданам США усыновлять российских детей. Закон получил такое название по имени мальчика, усыновленного гражданами США и погибшего в 2008 году - приемный отец в 32-градусную жару забыл мальчика в закрытой машине на девять часов. Американский суд оправдал мужчину.