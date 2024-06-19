Слуцкий заявил, что визит Путина в КНДР сильно "взволновал" Запад

Визит президента России Владимира Путина в КНДР и развитие отношений двух стран сильно "взволновали" Запад. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Визит президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки". Забили "тревогу" в Белом Доме, а генсек НАТО Столтенберг заявил об "угрозе, которая носит не региональный, а глобальный характер", - отметил парламентарий.



По мнению Слуцкого, на Западе, "развивая военные альянсы во имя собственной гегемонии и для противостояния Москве, видимо, напрочь забыли о таких понятиях, как дипломатия, дипломатические отношения и межгосударственное взаимодействие". Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына там воспринимаются не иначе, как "заговор против атлантистов", подчеркнул депутат.

"Между тем президент РФ ясно дал понять, что цель визита - укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном. Речь в том числе идет об обеспечении безопасности и стабильного развития России и КНДР, о взаимовыгодном сотрудничестве на равноправной и взаимоуважительной основе. Российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы". И вокруг этого процесса и нашей страны консолидируется все больше представителей глобального большинства", - написал глава комитета Госдумы.



Путин, находящийся в Пхеньяне с государственным визитом, сегодня проводит встречу со своим коллегой, председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. За столом переговоров в различных форматах лидеры двух стран проведут практически весь день, что позволит им не только обсудить вопросы двусторонних отношений, но и обменяться мнениями по широкому кругу актуальных проблем мировой политики.

Отношения РФ и КНДР активно развиваются в последнее время. В сентябре 2023 года Ким Чен Ын нанес первый после пандемии зарубежный визит именно в Россию, побывав сразу в трех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В последующие месяцы стороны провели встречи на различных уровнях. В частности, КНДР посещали глава МИД РФ Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В РФ побывали глава МИД КНДР Цой Сон Хи, министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, глава Министерства образования КНДР Ким Сын Ду и другие.