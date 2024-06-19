Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе: о чем говорили лидеры

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились, сообщает ТАСС. Их продолжительность составила чуть более полутора часов.

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После того, как главы государств сделали краткие вступительные заявления, встреча перешла в закрытый для прессы формат. Ожидается, что далее Путин и Ким Чен Ын продолжат деловую беседу тет-а-тет. Как пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в таком формате Владимир Путин и Ким Чен Ын имеют возможность обсудить "наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы".

О чем говорили российский и северокорейский лидеры, рассказывает «Рамблер».

Заявления Владимира Путина

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву. Об этом он сказал во время официальной встречи с главой Северной Кореи в расширенном составе, которая проходит в Пхеньяне.

Российский лидер заявил, что в 2023 году в результате визита Ким Чен Ына Россия и КНДР значительно продвинулись в строительстве межгосударственных связей. Он выразил надежду, что следующая встреча с председателем пройдет в Москве.

Путин добавил, что РФ десятилетиями ведет борьбу с империалистской политикой США, которую Вашингтон пытается навязать миру. Он поблагодарил Пхеньян за поддержку политики Москвы, в том числе и на украинском управлении. Российский лидер добавил, что отношения между Россией и КНДР строятся на равноправии и взаимном уважении.

Также на встрече с главой Северной Кореи российский лидер заявил о «новом фундаментальном документе», который станет основой дальнейшего сотрудничества двух стран. Путин напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических связей, а в этом году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Глава государства назвал подвиги предыдущих поколений хорошей базой для развития отношений Москвы и Пхеньяна, а также выразил уверенность, что переговоры будут продуктивными.

Отдельно Путин заявил о преображении столицы КНДР за 24 года. Его впечатлили перемены, произошедшие в Пхеньяне со времен его визита в 2000 году — президент отметил, что они заметны. По мнению российского лидера, город стал очень красивым благодаря самоотверженному труду корейского народа.

«Приятно на него смотреть, говорю это откровенно», — сказал президент РФ.



Заявления Ким Чен Ына

В свою очередь, Ким Чен Ын отметил роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. От лица КНДР он выразил полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в спецоперации на Украине, подчеркнув, что достижение ее целей необходимо для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности.

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегической общение с Россией, с российским руководством», — добавил лидер КНДР.



Ким Чен Ын также выразил надежду, что в ходе встречи с Путиным им удастся обменяться идеями и конструктивным мнением относительно активизации сотрудничества и взаимного обмена во всех сферах. Он добавил, что разговор коснется и вопросов международной проблематики.