Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву. Об этом он сказал во время официальной встречи с главой Северной Кореи, которая проходит в Пхеньяне. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

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«Я очень рад нашей новой встрече. Надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», — рассказал президент.



Российский лидер заявил, что в 2023 году в результате визита Ким Чен Ына Россия и КНДР значительно продвинулись в строительстве межгосударственных связей. Он выразил надежду, что следующая встреча с председателем пройдет в Москве.

Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. Церемония проходит на площади Ким Ир Сена.

После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам.