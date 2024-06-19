Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что следующая встреча с председателем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном пройдет в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 19 июня лидеры двух стран начали переговоры.

«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», — сказал Путин, поблагодарив Ким Чен Ына за приглашение посетить Пхеньян.



Президент обратил внимание на то, что Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.