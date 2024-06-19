$87.04-2.0193.30-2.09
Войти в почту

GT: визит Путина в КНДР выведет отношения России и КНДР на новую высоту

Визит президента России Владимира Путина в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту.

Визит Путина в КНДР выведет отношения России и КНДР на новую высоту
© РИА Новости

Такое мнение, как отметили в китайском государственном издании Global Times, выразили китайские эксперты.

Согласно статье для России и КНДР сотрудничество — это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны.

Ранее состоялась церемония официальной встречи Путина на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В последний раз в этой стране российский лидер был в 2000 году.

Политика
Владимир Путин