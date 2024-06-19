Визит Путина в КНДР выведет отношения России и КНДР на новую высоту

Визит президента России Владимира Путина в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту.

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Такое мнение, как отметили в китайском государственном издании Global Times, выразили китайские эксперты.

Согласно статье для России и КНДР сотрудничество — это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны.

Ранее состоялась церемония официальной встречи Путина на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В последний раз в этой стране российский лидер был в 2000 году.