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В Пхеньяне начались российско-корейские переговоры с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций. Встреча проходит в резиденции Кымсусан.

В Пхеньяне начались российско-корейские переговоры с участием Путина
© РИА Новости / POOL

С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо н Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

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Михаил Мурашко
Алексей Криворучко
Роман Старовойт
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Александр Козлов
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