Путин получил высшую госнаграду Северной Кореи

Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР — орден Ким Ир Сена
Президент России Владимир Путин награждён высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передаёт ТАСС.
Отмечается, что церемония награждения состоялась 19 июня в Пхеньяне.
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Орден российскому лидеру лично вручил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Ранее Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом КНДР.
Также Путин заявил, что Россия и КНДР будут противодействовать санкционному удушению Запада.