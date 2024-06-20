Путин получил высшую госнаграду Северной Кореи

Президент России Владимир Путин награждён высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передаёт ТАСС.

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Отмечается, что церемония награждения состоялась 19 июня в Пхеньяне.

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Орден российскому лидеру лично вручил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом КНДР.

Также Путин заявил, что Россия и КНДР будут противодействовать санкционному удушению Запада.