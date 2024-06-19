Рябков заявил об отсутствии у РФ и США контактов после предложений Путина по Украине

Рябков: у России и США не было контактов после предложений Путина по Украине
Россия и США не проводили контакты по дипломатическим каналам относительно новых предложений российского президента Владимира Путина по Украине.
Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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По его словам, весь диалог, который ведётся сегодня с США, касается конкретных вопросов функционирования диппредставительств, некоторых гуманитарных случаев и визовой тематики.
«И эпизодические обмены на многосторонних площадках, специализированных, я бы сказал, узкопрофильных, тоже иногда имеют место», — добавил дипломат.
Российский президент Владимир Путин 14 июня заявил, что предложение России по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта.
Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.
Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти напрасно отвергают предложения Москвы о мирных переговорах — дальше Киеву будет хуже.