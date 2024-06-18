Канада расширила санкции против РФ

Канада ввела санкции против 13 высокопоставленных представителей следственных органов, полиции и пенитенциарной системы России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство страны

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В качестве причины введения новых санкций в Оттаве назвали смерть Алексея Навального.

«Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции», — отметили в правительстве Канады.



В общей сложности меры были введены в отношении 13 человек. О ком именно идет речь не уточняется.

Напомним, что Навальный скончался в исправительной колонии особого режима «Полярный волк» 16 февраля. Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Его пытались реанимировать, но не смогли. По факту смерти Навального была организована процессуальная и доследственная проверки.