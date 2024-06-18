Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын устроили «соревнование» галантности в аэропорту Пхеньяна, когда решали, кто первым сядет в лимузин, сообщает «РИА Новости».

Агентство отметило, что лидеры стран начали общение в аэропорту Пхеньяна. Затем они подошли к лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Обмен любезностью происходил в течение какого-то времени, завершившись тем, что первым в лимузин сел Путин, а затем Ким Чен Ын. Главы стран покинули аэропорт вместе на одном автомобиле.

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Путин прибыл в КНДР с двухдневным госвизитом. Его основная часть пройдет завтра, 19 июня. На этот день запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, неформальное общение лидеров, участие в торжественном концерте и посещение православного храма.