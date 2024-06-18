Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил президента России Владимира Путина в в аэропорту Пхеньяна. Об этом пишет РИА «Новости».

Правительственный самолёт Ил-96-300 главы России совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна около 2:22 по местному времени (20:22 по московскому), свидетельствуют данные сервиса мониторинга воздушных судов Flightradar24.

В общей сложности до места назначения Путин преодолел шесть часовых поясов и без малого 7,5 тыс. км. По дороге глава государства сделал остановку в Якутии, где ознакомился с достижениями региона в креативной и IТ-отраслях, а затем продолжил свой путь на Восток.

Чем обернется новый договор Путина и Ким Чен Ына для Запада

Переговоры российской и северокорейской делегации, согласно графику государственного визита, начнутся 19 июня в 06:30 по мск. В 08:00 состоится встреча Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогу предполагается подписание совместных двусторонних документов.

Ранее глава России приезжал в КНДР в июле 2000 года, через два месяца после своей президентской инаугурации. В то время его визави был Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Ким Чен Ына.