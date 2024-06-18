Самая большая опасность для Европы - зависимость от Соединенных Штатов, а не Россия и ее народ. Америка превратила европейцев не просто в своих сателлитов, а в полностью зависимых "царей-клиентов", написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Исторически Европа представляла могучий экономический центр. Штаты со временем превратили их в своих сателлитов. По мнению Захаровой, этот термин устарел. Она напомнила, что в древнеримском праве существовал термин amicus populi Romani - друг римского народа, как императоры и консулы Рима называли находящихся под полным контролем "царей-клиентов". Сегодня можно говорить "amici praesidenti Americani", куда входят все те, кто думает не о своих гражданах, а выполняет волю из-за океана.

Дипломат напомнила, что во Франции глава энергогиганта Total Патрик Пуянне перенес значительную часть операций с акциями в Нью-Йорк. В Германии журналисты газеты Süddeutsche Zeitung получили доступ к внутренней переписке немецкого министра экономики, где говорилось о выполнении немецкими политиками политического заказа Вашингтона, в частности, заморозки ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

В МИД ответили на вопрос о контактах России и США

Мария Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин во время речи в МИД РФ назвал главной угрозой для европейцев практически тотальную зависимость от США в военной, политической, идеологической, технологической и информационной сферах.