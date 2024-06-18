Путин прибыл в Северную Корею

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в столицу страны - город Пхеньян. В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР.

© РИА Новости

Предстоящая встреча с Ким Чен Ыном для Путина станет уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация, что лишний раз указывает на нарастающую динамику развития отношений Москвы и Пхеньяна и рост взаимного интереса.

Чем обернется новый договор Путина и Ким Чен Ына для Запада

Содержательная часть визита придется на среду, 19 июня. Организаторы планируют, что в разных форматах общение Путина и Ким Чен Ына займет как минимум девять часов. На полдень по пхеньянскому времени запланирована церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, затем, после традиционного совместного фотографирования, в госрезиденции Кымсусан начнутся переговоры, на которые заложено около 1,5 часа. Потом лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет. Планируется, что они вместе совершат прогулку по резиденции, после чего их ждет чаепитие. Завершится первая часть переговоров церемонией подписания совместных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ. Затем Путин возложит венок к монументу "Освобождение", посетит организованный корейской стороной торжественный концерт. В честь своего высокопоставленного гостя Ким Чен Ын даст торжественный прием в доме приемов Моннангван. В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан, сооруженный по личному распоряжению Ким Чен Ира.