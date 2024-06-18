Путин прибыл в Северную Корею

Правительственный самолет Ил-96-300 президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна около 2:22 по местному времени (20:22 по московскому). Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Пхеньян подчеркивает «глобальный характер» международной безопасности, а также важность поддержания хороших отношений с Азией для Североатлантического альянса.