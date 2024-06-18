МИД Швеции вызвал посла России

МИД Швеции вызвал главу российской дипмиссии в Стокгольме Виктора Татаринцева на фоне инцидента с самолетом, якобы нарушившим шведское воздушное пространство 14 июня. Об этом пишут «Известия».

Ранее глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем сообщил, что планирует выразить России протест в связи с якобы произошедшим инцидентом.

«Министерство иностранных дел вызвало российского посла, чтобы выразить свою позицию в связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня», — отметили в МИД Швеции.



По данным газеты, 15 июня представитель ВС Швеции Тереза Фагерштедт заявила, что самолет, якобы принадлежавший ВКС России, нарушил воздушное пространство страны к востоку от острова Готланд в Балтийском море.

Вместе с тем, отметили журналисты, в настоящее время в Балтийском море проходят совместные с США военные учения НАТО Baltops.