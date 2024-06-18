Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!", и выразил уверенность в победе России.

"Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит - победа будет за нами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Путин шуткой ответил своему «двойнику»-якутянину

Глава государства подчеркнул, что в трудные годы испытаний российское многонациональное общество демонстрирует сплоченность, единение армии и народа и верность ценностям взаимопомощи и солидарности.