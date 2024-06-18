В МИДе прогнозируют долгий кризис в отношениях России и Запада

Он «полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства», заявил Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел сказал на пресс-конференции, что «одна из сложнейших задач, стоящих перед внешнеполитической службой — как правильно выстроить систему координат и управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом». По словам дипломата, прежняя архитектура безопасности переживает коллапс, поэтому сейчас важно уделять внимание «жёсткой безопасности».

Кроме этого, Рябков выразил мнение, что приём в БРИКС новых государств-членов возможен, в первую очередь, при условии их неучастия в политике введения незаконных санкций и каких-либо ограничительных мер против других стран.