Общение президента России Владимира Путина с жителями на улицах Якутска не было запланировано. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Life.ru.

«Нет, это даже был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские азиатские игры. Как раз глава региона предложил заехать посмотреть», — сказал он.



Других подробностей официальный представитель Кремля не сообщил.

Путин вышел к жителям Якутска

18 июня журналист Павел Зарубин опубликовал ролик, на котором видно, что президент России вышел на улицу пообщаться с жителями Якутска.