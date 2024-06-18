Путин сменил посла в Киргизии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вакунова новым послом в Киргизии. Соответствующий указ главы государства опубликован.

"Назначить Вакунова Сергея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Киргизской Республике", - говорится в документе.



Другим указом от этой должности освобожден Николай Удовиченко. Он родился в 1962 году, окончил МГИМО МИД СССР. На дипломатической службе с 1984 года. В 2013-2018 годах был послом России в Нигерии. В январе 2019 года назначен послом России в Киргизии. Владеет английским и венгерским языками.