«Начнем с себя»: Госдума решила отказаться от энергетиков

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о запрете продажи энергетиков детям призвал депутатов «начать с себя» и запретить продажу в Думе таких напитков, а также употребление их депутатами на рабочем месте. Видеозапись его выступления привел Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

Этим вопросом Володин поручил заняться комиссии по регламенту, поинтересовавшись у парламентариев, все ли согласны с тем, что в здании Госдумы, в том числе в буфетах, где продается еда, энергетикам не место.

«Давайте начнем с себя. Николай Васильевич, вы что замерли? Грешите этим? То-то я и гляжу у вас активность с утра», - пошутил Володин.



Также будет запрещен пронос в здание парламента энергетиков, их будет изымать Федеральная служба охраны.

«Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились», – заявил Володин на пленарном заседании.



Также сегодня депутаты Думы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым с 1 сентября 2024 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, пишет «Парламентская газета».

«Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек», - заметил Володин, поручив проработать меры ответственности для нарушителей запрета.



В январе группа депутатов в Госдуму законопроект, ограничивающий розничную продажу в России безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В пояснительной записке отмечалось, что парламентариям поступают «многочисленные обращения» по поводу того, что молодые люди без каких-либо ограничений покупают энергетические напитки, «потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе».