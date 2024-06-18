Чем обернется новый договор Путина и Ким Чен Ына для Запада

Политолог Алексей Мухин заявил «Царьграду», что новый договор России и КНДР вызовет «эффект разорвавшейся бомбы» на Западе. Также Мухин предупредил, что из-за договора могут обостриться отношения с Южной Кореей.

© РИА Новости

В преддверии визита в КНДР президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ подготовили в МИД России.

«Царьград» отмечает, что соглашение будет учитывать и вопросы безопасности. По мнению Мухина, западные страны «изойдут на истерику», так как одной из целей документа станет «компенсация санкционного режима» против Северной Кореи.

«После этого очень серьезные проблемы возникнут в отношениях с Южной Кореей, которая очень внимательно следит за развитием отношений с Россией. <…> Но я бы не придавал этому документу такое серьезное значение, потому что ситуацию в регионе в целом он не изменит», - подчеркнул Мухин.



Политолог-кореевед Александр Жебин добавил, что недавно США обновили свои договоренности с Южной Кореей и Японией. Страны обязались консультироваться друг с другом по вопросам, касающимся безопасности. Из-за этого на Дальнем Востоке у границ РФ формируется новый военный блок, близкий к НАТО, отметил Жебин.

В Британии выдали кадры прилета Путина в Якутск за визит в КНДР