В Госдуме назвали бессмысленными мирные конференции по Украине без РФ

Владимир Зеленский может проводить «мирные» конференции по конфликту на Украине сколько захочет и где захочет, однако без России они будут бесполезными. Как сообщают «Известия», об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Комментируя слова главы департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэля Люхингера о том, что следующий саммит по Украине пройдет не в Европе, депутат подчеркнул, что эти «сборища» ничего не стоят, если в них не представлена Россия.

«Это ему (Зеленскому — прим. ред.) уже прямо сказали во всех инстанциях, представители всех стран и даже собственный министр иностранных дел. Но Зеленский бодро объявляет, что нужны еще встречи, без объяснения, зачем их вообще проводить», — сказал Журавлев.



Парламентарий добавил, что мирные предложения президента России Владимира Путина были адресованы не Зеленскому, поскольку от него «ничего не зависит». По мнению Журавлева, слова главы государства «хорошо услышали на Западе», где впоследствии о них «задумаются и примут».