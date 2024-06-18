Лавров: РФ выступает за справедливое управление мировым цифровым пространством
Россия последовательно выступает за справедливое управление международным цифровым пространством путем заключения юридически обязывающих договоренностей. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам XV Международного IT-форума в Ханты-Мансийске.
"В современных условиях обсуждение вопросов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - прим. ТАСС) приобретает особое значение. В связи с этим Россия последовательно выступает за справедливое управление международным цифровым пространством путем заключения юридически обязывающих договоренностей, - подчеркнул глава дипведомства. - Отечественные специалисты работают над решением этой задачи в тесной координации с партнерами по ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. ТАСС) и БРИКС, а также другими государствами мирового большинства".
Лавров отметил, что в мае 2024 года по инициативе РФ был создан глобальный межправительственный реестр контактных пунктов.
"Эта первая универсальная мера по укреплению доверия в информпространстве призвана способствовать налаживанию прямых связей по линии компетентных органов на случай компьютерных атак, инцидентов", - пояснил министр, добавив, что в ближайшее время ожидается запуск аналогичного механизма в рамках БРИКС.
"Среди других российских начинаний отмечу проект всеобъемлющей конвенции по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ИКТ", - указал Лавров.
Россия, как акцентировал внимание глава МИД, также заинтересована в расширении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, "использование которого сопряжено как с потенциальной экономической выгодой, так и с серьезными рисками для безопасности".
"Убежден, что свой вклад в общие усилия внесет и ваша встреча. Исхожу из того, что дискуссии в ее рамках пройдут на высоком профессиональном уровне, позволят обменяться полезным опытом, а выработанные рекомендации получат практическое применение", - подытожил глава российской дипломатии в послании организаторам и участникам международного IT-форума.