Лавров: РФ выступает за справедливое управление мировым цифровым пространством

Россия последовательно выступает за справедливое управление международным цифровым пространством путем заключения юридически обязывающих договоренностей. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам XV Международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

"В современных условиях обсуждение вопросов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - прим. ТАСС) приобретает особое значение. В связи с этим Россия последовательно выступает за справедливое управление международным цифровым пространством путем заключения юридически обязывающих договоренностей, - подчеркнул глава дипведомства. - Отечественные специалисты работают над решением этой задачи в тесной координации с партнерами по ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. ТАСС) и БРИКС, а также другими государствами мирового большинства".



Лавров отметил, что в мае 2024 года по инициативе РФ был создан глобальный межправительственный реестр контактных пунктов.

"Эта первая универсальная мера по укреплению доверия в информпространстве призвана способствовать налаживанию прямых связей по линии компетентных органов на случай компьютерных атак, инцидентов", - пояснил министр, добавив, что в ближайшее время ожидается запуск аналогичного механизма в рамках БРИКС.



"Среди других российских начинаний отмечу проект всеобъемлющей конвенции по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ИКТ", - указал Лавров.

Россия, как акцентировал внимание глава МИД, также заинтересована в расширении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, "использование которого сопряжено как с потенциальной экономической выгодой, так и с серьезными рисками для безопасности".

