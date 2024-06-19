Президент России вновь пообещал приехать на Камчатку

Президент России Владимир Путин во второй раз за месяц пообещал приехать в Камчатский край. Об этом он заявил накануне в Якутске на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Камчатского края, после общения с девушкой, работающей на полуострове, глава государства отметил, что давно не был на Камчатке.

«Спасибо за приглашение, приеду», – сказал Путин.



В конце мая Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с многодетной камчатской семьей, в ответ на приглашение на полуостров пообещал приехать. В последний раз Путин был на Камчатке осенью 2022 года. После Камчатки Путин отправится во Владивосток на ВЭФ.

Сегодня президент РФ прибыл с официальным визитом в столицу КНДР – Пхеньян. Днем ранее он посетил с рабочим визитом Якутию.