Путин оценил морозы в Якутии: «думал, уши сломаются»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал морозы в Якутии. Говоря о своем предыдущем визите, глава государства заявил, что из-за холодов «боялся дотрагиваться до ушей». Сейчас он находится в Якутии с рабочим визитом, трансляцию ведет ТАСС.

Путин отметил, что до этого прибыл в республику, когда в регионе было минус 50 градусов.

«Температуры такие, конечно. Я помню, зимой приезжал, минус 50 было. До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши. Но ничего», — подчеркнул президент.



Владимир Путин приезжал в Якутию зимой в начале 2006 года. Тогда он встретил в Якутске Рождество. Напомним, что президент собирался посетить Якутию еще в январе 2024 года, однако его самолет не смог сесть в аэропорту Якутска в связи с нелетной погодой. Он принял решение улететь на Чукотку, однако заверил, что его поездка в республику все же состоится весной или летом.