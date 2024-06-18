Путин заявил о продолжении разработки проекта моста на Сахалин

Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре и проект моста на Сахалин не забыт, его разработка продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

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В ходе встречи с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами глава государства отметил, что в регионе «нужно развивать инфраструктуру» и реализовывать крупные проекты.

«Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая. Это все не забыто и не выброшено», - заметил Владимир Путин.



Он также подчеркнул, что регион очень перспективный, в нем также необходимо развивать энергетические мощности и готовить кадры.

Сахалинский мост - это проект транспортного перехода через пролив Невельского от мыса Лазарева на материке до мыса Погиби на Сахалине.

Еще в 2020 году вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что изначально проект моста на Сахалин вызывал много вопросов в связи с объемом инвестиций, которые потребуются на его реализацию. Однако глава государства постепенно меняет свое отношение к этому проекту, утверждал он.