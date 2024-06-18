Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия продолжит продвигаться, если Украина не примет предложения президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что возможность принять предложения Путина у Киева все еще есть. В то же время замглавы Совбеза заявил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», способных поддержать эти предложения, передает ТАСС. По словам Медведева, Рада «получает вводные от США».

Также Медведев заявил, что каждое следующее предложение России будет хуже предыдущего. Он заявил, что «граница санитарного пояса» может быть установлена не в пользу властей Украины, поэтому предложения РФ стоит принять

«Если [на Украине - прим.ред.] этого не сделают, то, по всей вероятности, события будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся», - подчеркнул Медведев.



На прошлой неделе Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его полное прекращение.

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Среди условий Путин указал полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Предложение подразумевает нейтральный и безъядерный статус Украины, признание Крыма и новых регионов России, а также отмену санкций.