Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на сотрудничество видеохостинга YouTube c Госдепартаментом, отметив, что все западные интернет-платформы так или иначе обслуживают интересы США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ранее пресс-служба Госдепартамента анонсировала запуск совместной с видеохостингом YouTube программы, направленной на «продвижение демократии через музыку». С речью, посвященной сотрудничеству Госдепа с YouTube, госсекретарь Энтони Блинкен намерен выступить 24 июня. В тот же день он объявит имена музыкальных послов.

Комментируя эту инициативу, Пушков отметил, что «все западные интернет-платформы так или иначе обслуживают пропагандисткие и политические интересы США».

«Оказывается, Госдеп курирует даже распространение американской музыки. А YouTube выступает в данном случае инструментом такого распространения», - констатировал российский политик.



Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков ранее заявил о том, что США оказались в заложниках у Украины из-за разрешения наносить удары по России. По мнению Пушкова, «падающие сверхдержавы» совершают одну ошибку за другой, и в текущей ситуации Вашингтону «остается только молиться».