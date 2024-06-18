Путин: РФ рада создать условия для развития IT в Донбассе и Новороссии

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России создать условия для развития IT в новых регионах. Глава государства сейчас находится в Якутии с рабочим визитом, трансляцию ведет ТАСС.

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Президент выразил уверенность в том, что страна «находится на правильном пути». Он назвал IT одним из самых интересных и наиболее перспективных направлений.

«Уверен, что объединяя усилия по этому ключевому направлению, нас всех ждет очень хороший результат», — подчеркнул Путин.



Глава государства отметил, что все разработки в области IT будут интересными и перспективными для всех российских территорий, в том числе для новых. Он заявил, что рад оказать поддержку такому вектору и создать условия для достижения значимых результатов.

Ранее сообщалось, что число новых зарегистрированных бизнесов в IT-отрасли за первые четыре месяца 2023 года выросло на 17% относительно аналогичного периода 2022 года.