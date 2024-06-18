Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своих заместителей кураторами ряда федеральных проектов. Подробности сообщил Telegram-канал кабмина.

Так, за вице-премьером Дмитрием Григоренко закрепили шефство над проектами, связанными с IT и цифровизацией, Виталий Савельев будет курировать реализацию проектов программы «Беспилотные авиационные системы», а также некоторых проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры и Северного морского пути.

Марат Хуснуллин будет отвечать за реинжиниринг правил промышленного строительства, а также за строительство автодорог коридора из Европы в Западный Китай и развитие железных дорог Центрального транспортного узла.

Курировать федеральный проект «Профессионалитет» будет Дмитрий Чернышенко.

В мае Мишустин распределил между своими вице-премьерами полномочия. Григоренко отвечает за цифровое развитие и связь, Савельев — за транспортный блок, Хуснуллин — за жилищную политику, Чернышенко — за общее и среднее профессиональное образование.