Захарова прокомментировала беспокойство США из-за отношений РФ и КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беспокойство Белого дома углублением связей России и КНДР. Соответствующий пост она написала в Telegram.

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По ее мнению, всех беспокоит состояние президента США Джо Байдена.

«Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала Захарова.



Захарова назвала самую большую беду Европы

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что углубление связей РФ и Северной Кореи должно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира на Корейском полуострове. Таким образом она прокомментировала визит президента России Владимира Путина в КНДР. До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также отмечал, что Соединенные Штаты обеспокоены углублением отношений двух стран.