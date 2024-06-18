Политолог объяснил объединение КНДР и России

Визит президента России Владимира Путина в КНДР станет ответом на попытки Запада расширить свое влияние в Азии, сказал в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он пояснил, что в Северо-Восточной Азии складываются два лагеря: в одном из них — Россия, КНДР и Китай, в другом — США, Япония и Южная Корея.

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Плотность взаимодействия и широта сотрудничества в нашем треугольнике пока ниже того уровня, которого достигли наши оппоненты. Поэтому визит — это попытка что-то сделать с образовавшимся дисбалансом, ускорить развитие российско-северокорейского сотрудничества в самых разных областях, превратить его в полноценное стратегическое партнерство, а также содействовать трехстороннему взаимодействию с КНДР и Китаем, — отметил Кортунов.



Эксперт допустил, что у Москвы и Пхеньяна уже есть некие договоренности военного характера, о которых не принято говорить вслух. По его мнению, если во время визита Путина будут приняты какие-то дополнительные решения, широкая публика вряд ли об этом узнает.

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Путин посетит в КНДР 18-19 июня. Глава государства после Северной Кореи отправится во Вьетнам.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Пхеньян может стать для Москвы боеспособным союзником. Военный эксперт допустил, что председатель КНДР может предложить РФ свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий. Так, по его словам, калибры северокорейских снарядов совпадают с российскими.